Депутат Чаплин напомнил о праве пенсионеров на льготы по земельному налогу

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT объяснил, как владельцы участков могут снизить или полностью избежать уплаты земельного налога.

Он уточнил, что на соответствующие преимущества могут претендовать федеральные льготники. К ним относятся герои России и СССР, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, ликвидаторы аварий на атомных объектах, пенсионеры и многодетные семьи.

«Например, в Московской области многодетные семьи могут получить существенные скидки, а в некоторых районах пенсионеры вообще освобождаются от уплаты налога», — добавил парламентарий.

По его словам, для оформления послаблений нужно подать заявление в налоговую инспекцию через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ или непосредственно в отделении ФНС.