Депутат Чаплин напомнил, что в 2026-м средний размер прожиточного минимума для пенсионеров составит 16 288 рублей

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал RT о правилах расчета размера страховой пенсии в 2026 году.

Депутат подчеркнул, что 14 287 рублей — это расчетный минимальный размер страховой пенсии при достаточном количестве накопленных баллов.

«Федеральный закон гарантирует, что общий доход пенсионера, куда входит и сама пенсия, и социальные доплаты, не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания», — напомнил парламентарий.

По его словам, средний размер прожиточного минимума для пенсионеров в России в 2026 году составит 16 288 рублей. Если пенсия будет меньше, человеку установят федеральную или региональную социальную доплату.