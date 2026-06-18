Депутат Буцкая напомнила, что социальные няни — это сотрудники органов соцподдержки
Услуга «социальная няня» уже действует в 41 регионе России. Сейчас семьи в сложных ситуациях могут получать помощь от двух до пяти часов в день до пяти раз в неделю на протяжении шести месяцев. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, передала «Вечерняя Москва».
По словам депутата, каждый регион самостоятельно определяет порядок предоставления услуг. Так, если в семье воспитывается более трех детей в возрасте до трех лет или произошло рождение двойни или тройни, условия могут обсуждаться индивидуально.
Буцкая также подчеркнула, что социальные няни — это не те специалисты, услуги которых можно найти через интернет. Это сотрудники органов социальной поддержки, которые обеспечивают защиту семей с детьми со стороны государства.