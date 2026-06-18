Услуга «социальная няня» уже действует в 41 регионе России. Сейчас семьи в сложных ситуациях могут получать помощь от двух до пяти часов в день до пяти раз в неделю на протяжении шести месяцев. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, передала «Вечерняя Москва» .

По словам депутата, каждый регион самостоятельно определяет порядок предоставления услуг. Так, если в семье воспитывается более трех детей в возрасте до трех лет или произошло рождение двойни или тройни, условия могут обсуждаться индивидуально.

Буцкая также подчеркнула, что социальные няни — это не те специалисты, услуги которых можно найти через интернет. Это сотрудники органов социальной поддержки, которые обеспечивают защиту семей с детьми со стороны государства.