Депутат Бурматов рассказал, что Россия приближается к введению «паспортов для питомцев»

В России скоро может быть принят законопроект, который позволит ввести паспорта для домашних животных на всей территории страны. Инициативу будут обсуждать в Госдуме в конце текущего или начале следующего года, рассказал ИА НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

«Нашим комитетом одобрен к первому чтению законопроект, который позволит сделать такую практику в масштабах всей страны. Мы не торопимся с его принятием, потому что нам надо проанализировать ту практику, которая накапливается в регионах», — подчеркнул депутат.

Ранее правительство России одобрило концепцию законопроекта, который позволит конфисковать домашних животных в случае жестокого обращения с ними. Однако, по мнению кинолога Григория Манева, ведущего проекта «Планета собак», осуществить подобное будет сложно. Он считает, что более эффективным решением было бы максимально усложнить процедуру приобретения питомца с юридической точки зрения.