Депутат Бессараб сообщила, что граждане старше 50 лет могут бесплатно освоить новую профессию
Член думского Комитета Светлана Бессараб заявила, что россияне старше 50 лет могут бесплатно получить новую специальность. По ее словам, представители старшего поколения успешно осваивают в том числе IT-направления, сообщает ИА НСН.
Парламентарий отметила, что на практике представители старшего поколения уверенно осваивают в том числе IT-направления. По словам депутата, опасения по поводу обучения цифровым профессиям часто оказываются преувеличенными.
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, в свою очередь, рассказал о доступных механизмах переобучения для людей старшего возраста.
«Существует достаточно много автономных некоммерческих и общественных организаций, которые помогают пенсионерам освоить новые навыки», — добавил Рязанский.