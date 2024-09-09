Депутат Бессараб: с 1 октября повысятся выплаты у военных пенсионеров и тех, кто достиг 80-летнего возраста

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Москвой 24» рассказала, что с 1 октября в стране поднимут выплаты военным пенсионерам и тем, кто достиг 80-летнего возраста.

У военных пенсионеров прибавка составит 5,1%, однако конечный размер после индексации будет у каждого свой. У 80-летних пенсионеров фиксированная выплата, которая на сегодняшний день составляет 8134,88 рубля, вырастет в два раза.

Парламентарий отметила, что социальный фонд самостоятельно проведет повышение без каких-либо заявлений.