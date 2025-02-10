Депутат Бессараб поддержала идею о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Выплаты работающим пенсионерам должны быть увеличены, хотя данный процесс требует значительных усилий. Об этом заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с « Москвой 24 ».

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о перерасчете страховой пенсии для работающих пенсионеров на основании максимального индивидуального пенсионного коэффициента. Депутат высказалась в поддержку инициативы, назвав ее крайне необходимой.

«Повышение коэффициента — достаточно сложный процесс, поскольку потребует дополнительных средств. Но вместе с тем это вполне справедливо», — отметила парламентарий.

Она пояснила, что для работающих пенсионеров важно накапливать дополнительные ИПК, чтобы впоследствии получать повышенные выплаты.