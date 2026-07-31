Депутат Бессараб напомнила об индексации страховых выплат работающим пенсионерам с 1 августа

С 1 августа около 7,3 миллиона работающих пенсионеров получат индексацию пенсии. Размер прибавки составит до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за 2025 год, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью Zvezdanews .

Общая сумма надбавки будет составлять до 450 рублей. Перерасчет страховых пенсий по старости затронет тех пенсионеров, за кого работодатели отчисляли страховые взносы в 2025 году.

Кроме того, ожидается повышение пенсий получателям накопительной части пенсии. По словам депутата, рост составит около 17,3% по индексу инвестиционного портфеля для тех, кто находится в государственном пенсионном фонде. В отдельных негосударственных пенсионных фондах (НПФ) повышение может достигнуть 19,3% с учетом долгосрочных сбережений.

Также «точечное» повышение затронет бывших сотрудников летных экипажей и работников, которые осуществляют добычу руды. Это касается тех, кто работал в опасных и вредных условиях труда и уплачивал повышенные страховые взносы за этот период.