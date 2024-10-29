Депутат Аксененко предложил освободить старших по дому от уплаты НДФЛ

Старшие по дому получают зарплату за то, что представляют интересы собственников квартир, их доход напрямую зависит от количества жильцов. Как правило, это должность занимают пенсионеры, и было бы целесообразно освободить старших по дому от уплаты налога на доходы физических лиц. Об этом «Известиям» рассказал заместитель главы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко.
По его словам, управдомы не получают меньше пяти тысяч рублей, это минимальная сумма., но уже считаются работающими, из-за чего пенсия, если человек ее уже получает, не индексируется. Таким образом люди вынуждены отказываться от должностей, чтобы не терять деньги.
Поэтому было бы разумным освободить их от уплаты НДФЛ. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Госдме.
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