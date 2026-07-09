Депутат Аксаков заявил, что ответственность за обращение с криптовалютой поможет фиксировать нелегальные операции
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание за нарушение законодательства об обращении цифровой валюты. За такое нарушение может грозить лишение свободы на срок до семи лет, написала «Звезда».
По словам председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова, введение ответственности за незаконное обращение с криптовалютой поможет фиксировать нелегальные операции. Он подчеркнул, что все операции с криптовалютой должны быть учтены и проведены в рамках действующего правового пространства. Это необходимо для отчета перед Федеральной налоговой службой и уплаты налогов.
Для законного обращения с криптовалютой необходимо получить лицензию и разрешение, а также войти в реестр Центрального банка. Это позволит добросовестным участникам рынка спокойно работать при выполнении международных и внешнеэкономических операций.
Анатолий Аксаков отметил, что рынок криптовалюты активно развивается и иногда используется в недобросовестных целях. Поэтому вопрос о законодательном регулировании становится все более актуальным.