Депутат Аксаков заявил, что ответственность за обращение с криптовалютой поможет фиксировать нелегальные операции

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание за нарушение законодательства об обращении цифровой валюты. За такое нарушение может грозить лишение свободы на срок до семи лет, написала «Звезда» .

По словам председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова, введение ответственности за незаконное обращение с криптовалютой поможет фиксировать нелегальные операции. Он подчеркнул, что все операции с криптовалютой должны быть учтены и проведены в рамках действующего правового пространства. Это необходимо для отчета перед Федеральной налоговой службой и уплаты налогов.

Для законного обращения с криптовалютой необходимо получить лицензию и разрешение, а также войти в реестр Центрального банка. Это позволит добросовестным участникам рынка спокойно работать при выполнении международных и внешнеэкономических операций.

Анатолий Аксаков отметил, что рынок криптовалюты активно развивается и иногда используется в недобросовестных целях. Поэтому вопрос о законодательном регулировании становится все более актуальным.