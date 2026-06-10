Дептранс опубликовал список пунктов бесплатной раздачи воды

В связи с жарой департамент транспорта организовал бесплатную раздачу воды в метро и МЦД, железнодорожных и автовокзалах, на паркингах, причалах и в аэроэкспрессе. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса в телеграм-канале.

С 12:00 воду раздают на станциях метрополитена «Фили», «Багратионовская», «Кунцевская», «Филевский парк», «Студенческая», «Кутузовская» и «Пионерская» Филевской линии, а также на «Выхино» и «Измайловской».

Бутылки с водой могут получить пассажиры автовокзалов Северные Ворота, Центральный, Красногвардейский, Саларьево и Южные Ворота.

С 12:30 Ленинградском вокзале, а с 14:00 до 17:00 воду будут раздавать сотрудники ЦППК на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском также организована раздача воды.

Кроме того, на первом этаже Ленинградского вокзала установили станции, где можно бесплатно попить и набрать бутылку.

С 13:00 воду предоставят пассажирам «Аэроэкспресса» в экспресс-автобусах возле станции метро «Ховрино» и в автобусах на Домодедовском направлении.

Бутылки с водой будут раздавать на станциях и городских вокзалах МЦД: Площадь трех вокзалов, Тушинская, Железнодорожная, Подольск и Раменское и на московском городском вокзале МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

Получить бутилированную воду пассажиры смогут на всех причалах регулярного речного электротранспорта и на 2 прогулочных маршрутах: «Киевский» и «Китай-город». А в салонах электросудов и на стоянках «Московского паркинга» доступны кулеры.

Актуальная информация о том, где можно получить бесплатную воду, публикуется в телеграм-канале «Дептранс. Оперативно».

Во время аномальной жары в мае пассажирам также раздавали питьевую воду.