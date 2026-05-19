Около 500 бутылок воды раздали на автобусных остановках Подмосковья с утра
В Министерстве транспорта Московской области сообщили, что в регионе запустили акцию по бесплатной раздаче питьевой воды. Это делают для комфорта пассажиров.
«Сегодня специалисты "Мострансавто" уже успели раздать порядка 500 бутылок на автобусных остановках», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
До конца недели планируется раздать около 17 тысяч бутылок воды.
Мобильные пункты раздачи организованы так, чтобы не мешать пассажирам входить в автобусы и выходить из них.
Кроме того, в акции участвует компания ЦППК — воду раздают на Белорусском, Ленинградском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах.