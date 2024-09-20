Минпросвещения разработает меры для адаптации детей иностранцев в школах

В ряде российских школ нарушился баланс между детьми мигрантов и местными школьниками, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Там отметили, что в таких ситуациях необходимо принять меры для эффективной адаптации учеников.
Одной из мер в министерстве назвали проведение дополнительных уроков по русскому языку и психолого-педагогическое сопровождение ребят.
«Минпросвещения России прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов», — отметили в министерстве.
Власти рекомендовали формировать классы и группы в детских садах таким образом, чтобы в каждом находились не более трех детей, плохо говорящих по-русски. В противном случае снижаются образовательные результаты, потому что педагоги тратят больше времени для того, чтобы донести нужную информацию.
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