Минпросвещения разработает меры для адаптации детей иностранцев в школах

В ряде российских школ нарушился баланс между детьми мигрантов и местными школьниками, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Там отметили, что в таких ситуациях необходимо принять меры для эффективной адаптации учеников.

Одной из мер в министерстве назвали проведение дополнительных уроков по русскому языку и психолого-педагогическое сопровождение ребят.

«Минпросвещения России прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов», — отметили в министерстве.

Власти рекомендовали формировать классы и группы в детских садах таким образом, чтобы в каждом находились не более трех детей, плохо говорящих по-русски. В противном случае снижаются образовательные результаты, потому что педагоги тратят больше времени для того, чтобы донести нужную информацию.