Департамент для борьбы с одиночеством предложили создать в России

Вице-спикер ГД Чернышов предложил создать департамент по борьбе с одиночеством

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил создать в России департамент для борьбы с одиночеством. Он направил обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, сообщил RT .

«В связи с растущей проблемой одиночества в России предлагаю рассмотреть возможность создания в структуре Министерства здравоохранения отдельного департамента, занимающегося этой проблемой», — подчеркнул парламентарий.

Одиночество провоцирует как психологические, так и физиологические болезни: депрессии, а также проблемы с сердцем и сосудами. Этот вопрос необходимо решать на государственно уровне, считает Чернышов.

По его словам, департамент должен будет разработать комплекс мер по снижению уровня одиночества среди населения и координировать программы профилактики в сотрудничестве с общественными организациями и региональными органами.

Преодолеть одиночество помогут принятие и любовь к себе, рассказала ранее психолог Виктория Самойлова.