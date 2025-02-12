Психолог Самойлова: принятие и любовь к себе помогут преодолеть одиночество

Психолог Виктория Самойлова в интервью сайту Ura.ru поделилась советами для тех, кто чувствует одиночество перед Днем святого Валентина.

Специалист подчеркнула важность принятия и любви к себе, отметив, что хроническое чувство одиночества часто связано с детскими травмами. Для преодоления этих переживаний нужно относиться к себе как к лучшему другу, ставить реалистичные цели и расширять круг общения.

«Когда мы сами себе интересны, когда наша жизнь наполнена смыслом и увлечениями, нам гораздо проще переносить периоды без отношений», — добавила эксперт.

Психолог Самойлова также предостерегла от погони за идеальными отношениями и напомнила, что каждый имеет свой уникальный путь.