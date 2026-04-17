Наличный денежный оборот в России снизился на 3,4%

Наличный денежный оборот в 2025 году упал на 3,4%, до 125,7 триллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Снижение оборота произошло на фоне роста популярности безналичных операций.

«По данным Банка России, в кассы и банкоматы банков поступило 61,2 триллиона рублей, выдано 64,5 триллиона рублей», — отметили в пресс-службе.

В большинстве случаев наличными расплачивались российские граждане. В 2024 году таких операций было на 16% больше по сравнению с прошлым годом.

Чаще всего наличные используют в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Ранее Центробанк сообщил, что самый высокий спрос на бумажные купюры сохраняется на Северном Кавказе. Регионами-лидерами по наличным расчетам оказались Ингушетия, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия.

Также регулятор уточнил, что в Магаданской и Ленинградской областях и Адыгее на счета вносят больше наличных, чем снимают.