Названы регионы с самым высоким спросом на наличные
Регионы Северного Кавказа среди всех субъектов России сохраняют самый высокий спрос на наличные деньги. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистику Центробанка.
За четвертый квартал 2025 года в Чечне местные жители использовали в среднем 22 тысячи рублей наличностью. Жителям Ингушетии за тот же срок требовалось около 14,5 тысячи рублей, а в Дагестане в среднем в месяц на одного человека приходилось 12,2 тысячи рублей.
В пятерку лидеров также вошли Карачаево-Черкесия и Северная Осетия, по 8,9 и 8,7 тысячи рублей соответственно.
Кроме того, в России есть три региона, в которых на счета вносят больше наличных, чем снимают: речь о Магаданской области, Ленинградской области и Адыгее.
