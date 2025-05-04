День жен-мироносиц. Почему праздник 4 Мая называют православным 8 Марта

Православные отмечают 4 мая День жен-мироносиц — праздник, во время которого отдают дань уважения женской вере, любви и самоотверженности. Об этом RТ рассказал депутат Брянской областной думы и председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

Он объяснил, что День жен-мироносиц имеет глубокий духовный подтекст и напоминает верующим об огромной роли женщин в жизни Церкви и общества. В этот день воспевается их вера, милосердие и готовность к самопожертвованию.

Название праздник получил в честь мироносиц — преданных Христу женщин. По словам депутата, в народе этот день часто называют православным 8 Марта.

«Это день, когда мы особо чествуем женщин, благодарим их за любовь, заботу, мудрость и терпение», — подчеркнул Иванов.

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