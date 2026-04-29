День святых жен-мироносиц отметили в Ступине

День святых жен-мироносиц отмечают через две недели после Пасхи. Эти женщины вошли в историю как пример христианской любви и заботы о человеке.

"Будьте всегда Богом хранимы, своими семьями любимы, оберегаемы и благодарите Матерь Божью, которая является покровительницей всех женщин на Земле", - обратился к собравшимся архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий (Лобов).

На этот раз центром торжества стал Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь в Ступине. Там прошли народные гуляния и мастер-классы и разместились палатки с угощениями. На главной сцене отдельно отметили тех, кто ждет своих мужей с фронта.

«Хочу сказать, что вы, женщины, всегда помогаете, всегда рядом, всегда оказываете содействие словом и делом», — заявил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.