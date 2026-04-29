День святых жен-мироносиц отметили в Ступине
День святых жен-мироносиц отмечают через две недели после Пасхи. Эти женщины вошли в историю как пример христианской любви и заботы о человеке.
"Будьте всегда Богом хранимы, своими семьями любимы, оберегаемы и благодарите Матерь Божью, которая является покровительницей всех женщин на Земле", - обратился к собравшимся архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий (Лобов).
На этот раз центром торжества стал Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь в Ступине. Там прошли народные гуляния и мастер-классы и разместились палатки с угощениями. На главной сцене отдельно отметили тех, кто ждет своих мужей с фронта.
«Хочу сказать, что вы, женщины, всегда помогаете, всегда рядом, всегда оказываете содействие словом и делом», — заявил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.
В регионе эту православную традицию уже семь лет укрепляет благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток». По инициативе президента фонда Екатерины Богдасаровой, совместно с Министерством культуры Московской области праздник ежегодно собирает все больше гостей.
«Женщины-мироносицы — это пример преданности и духовной мужественности, которая нам всем нужна и сейчас», — отметила вице-президент фонда Юлия Савихина.
Она пожелала, чтобы праздник укрепил в пришедших веру и заботу друг о друге.