День святых жен-мироносиц отметили в Ступине

День святых жен-мироносиц отмечают через две недели после Пасхи. Эти женщины вошли в историю как пример христианской любви и заботы о человеке.

"Будьте всегда Богом хранимы, своими семьями любимы, оберегаемы и благодарите Матерь Божью, которая является покровительницей всех женщин на Земле", - обратился к собравшимся архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий (Лобов).

На этот раз центром торжества стал Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь в Ступине. Там прошли народные гуляния и мастер-классы и разместились палатки с угощениями. На главной сцене отдельно отметили тех, кто ждет своих мужей с фронта.

«Хочу сказать, что вы, женщины, всегда помогаете, всегда рядом, всегда оказываете содействие словом и делом», — заявил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

пресс-служба благотворительного фонда «Исток»
Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Исток»
1/3
пресс-служба благотворительного фонда «Исток»
Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Исток»
2/3
пресс-служба благотворительного фонда «Исток»
Фото: пресс-служба благотворительного фонда «Исток»
3/3

В регионе эту православную традицию уже семь лет укрепляет благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток». По инициативе президента фонда Екатерины Богдасаровой, совместно с Министерством культуры Московской области праздник ежегодно собирает все больше гостей.

«Женщины-мироносицы — это пример преданности и духовной мужественности, которая нам всем нужна и сейчас», — отметила вице-президент фонда Юлия Савихина.

Она пожелала, чтобы праздник укрепил в пришедших веру и заботу друг о друге.

