День святой Феклы и Андрея Стратилата отмечают 1 сентября

В первый день осени отмечается православный праздник — день памяти святого Андрея Стратилата и мучеников Тимофея, Агапия и Феклы. В народе этот день известен как день Феклы Свекольницы и Андрей Тепляк, сообщил «ФедералПресс» .

На Руси к 1 сентября созревала свекла, которую собирали и заготавливали на зиму. Женщины устраивали ревизию в кладовых, готовили борщ и свекольный квас. Также считалось, что для удачного года в этот день нужно обязательно съесть блюдо из свеклы.

Еще одно народное название этого дня — Андрей Теплый. Оно связано с теплыми ветрами, которые бывают в начале сентября. В этот период созревал овес, из колосьев делали букеты и куклы-обереги для семьи.

1 сентября считается удачным днем для смены работы, начала новых дел, занятий творчеством. Однако были и запреты. Так, нельзя завидовать и сплетничать — это может навлечь беду и убытки. Не рекомендуется надевать белую одежду, лучше выбрать яркие, бордовые или красные тона. Не стоит чинить обувь или надевать новую перед поездкой — есть риск, что поездка будет неудачной или вообще сорвется. По поверьям, не следует ходить босиком по полу — так можно простудиться.

По погоде на Феклу Свекольницу предсказывали зиму: туманное утро сулило снежную зиму, а если журавли летели на юг — скоро наступят холода. Какая погода 1 сентября, такая будет и осень. Если луна «рогами вниз» — к ненастным дням, а зеленая свежая трава обещала мягкую зиму.