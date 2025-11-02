День сварщика будут отмечать в России в конце весны

В России появится новый профессиональный праздник — День сварщика. Его будут отмечать в последнюю пятницу мая. Об этом сообщило правительство России . Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дата уже считается неофициальным праздником среди специалистов, работающих в сфере сварки. С предложением закрепить День сварщика в календаре выступили Национальное агентство контроля сварки и Ассоциация промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Минпромторг оформит это решение официально до 1 декабря 2025 года.

