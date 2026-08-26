День российского кино и День каменщика отметят в России 27 августа

27 августа в календаре нашлось место для нескольких праздников. В России это День российского кино и День каменщика, а в других странах — День озер и День бокса. Православные вспоминают в этот день пророка Михея, сообщил URA.RU .

В 1919 году, 27 августа, Совет народных комиссаров РСФСР подписал декрет о национализации кинопроизводства. Это событие стало отправной точкой для развития российского кинематографа. Среди первых пионеров киноиндустрии были Александр Дранков и Александр Ханжонков.

День каменщика — это профессиональный праздник мастеров, которые возводят стены и здания из кирпича и камня. Праздник был учрежден в 1964 году и первоначально назывался «День строителя». В 1970 году его переименовали в «День каменщика», но он до сих пор остается неофициальным.

Среди международных праздников — Всемирный день озер и Международный день бокса. Именно в этот день в 1974 году начался первый в мире чемпионат по боксу.

Православный праздник — день памяти пророка Михея. Михей родился в VIII веке до нашей эры и вошел в историю благодаря тому, что без страха обличал пороки своего времени. В своих пророчествах он говорил о разрушении Самарии и бедствиях, которые постигнут Иерусалим. В христианской традиции одно из его пророчеств интерпретируется как указание на рождение Иисуса Христа.