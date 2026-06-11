День молодежи в Нижегородской области пройдет 27 июня сразу в пяти муниципалитетах

День молодежи-2026 в Нижегородской области обещает стать масштабным событием, которое пройдет 27 июня сразу в пяти муниципалитетах: Нижнем Новгороде, Выксе, Городце, селе Спасском и Урене. Каждая из площадок будет посвящена теме национального и культурного единства России, а подробная афиша мероприятий будет опубликована позже. Об этом написал сайт newsnn.ru .

В столице региона, Нижнем Новгороде, праздник в этом году меняет локацию: основные события переместятся из исторического центра на Александровский сад и в академию «Маяк». Гостей ждет насыщенная и разнообразная программа. Любители интеллектуального юмора смогут посетить стендап-выступление известного комика Павла Дедищева. Для ценителей науки подготовлено увлекательное научно-популярное шоу, а для тех, кто хочет потанцевать — энергичный диджей-сет.

Особое внимание уделено интерактивным развлечениям. Для любителей головоломок будет организован «Инженерный шатер» с играми, зоной кастомизации и современными VR-активностями. Кроме того, все желающие смогут принять участие в различных творческих и прикладных мастер-классах.