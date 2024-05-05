День математика учредили в России | 360°

Общество 05 мая 2024, 12:55 День математика учредили в России Правительство учредило День математика, его будут отмечать 1 декабря Freepik

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Правительство России учредило новый профессиональный праздник — День математика. Его будут отмечать 1 декабря, сообщили на сайте кабмина.

Распоряжение о празднике подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Новый профессиональный праздник — День математика — будет отмечаться зимой», — добавили в правительстве.

Министерству просвещения поручили в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативно-правовым актом. Праздничной датой предложили сделать 1 декабря по случаю дня рождения русского математика Николая Лобачевского.

Инициатором идеи стал ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Идея впервые прозвучала на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики в ноябре 2023 года.

В начале апреля правительство учредило День работника электронной промышленности. Отмечать его будут в первое воскресенье октября.