День математика учредили в России | 360°

05 мая 2024, 12:55
День математика учредили в России
Правительство учредило День математика, его будут отмечать 1 декабря
Правительство России учредило новый профессиональный праздник — День математика. Его будут отмечать 1 декабря, сообщили на сайте кабмина.
Распоряжение о празднике подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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«Новый профессиональный праздник — День математика — будет отмечаться зимой», — добавили в правительстве.
Министерству просвещения поручили в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативно-правовым актом. Праздничной датой предложили сделать 1 декабря по случаю дня рождения русского математика Николая Лобачевского.
Инициатором идеи стал ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Идея впервые прозвучала на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики в ноябре 2023 года.
В начале апреля правительство учредило День работника электронной промышленности. Отмечать его будут в первое воскресенье октября.
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