«День будущего» на ПМЭФ станет площадкой для обсуждения экономики и технологий
Технологии, экономику и рынок труда ближайшего десятилетия обсудят на «Дне будущего» в рамках Петербургского международного экономического форума — 2026. Площадка объединит молодых ученых, предпринимателей, представителей власти, технологических компаний, медиасферы и международного сообщества.
На повестке дня встанет искусственный интеллект, технологическое лидерство, новые модели образования, международное сотрудничество, молодежное предпринимательство и формирование кадров будущего.
Среди спикеров — помощник президента России Андрей Фурсенко, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор «Магнита» Евгений Случевский и другие.
Программа Молодежного дня охватывает ключевые направления развития экономики, общества и технологий в ближайшие десятилетия. Участники обсудят развитии автономных ИИ-агентов, систему образования, экономику и рынок труда будущего.
Значительное внимание уделят молодежному предпринимательству, инвестициям и формированию новой экономики. В программу вошли сессии, посвященные развитию внутреннего туризма и креативных индустрий, финансовой грамотности и безопасности.
Программа «Дня будущего» станет пространством для открытого диалога между поколениями.