«Демографический спецназ» запустили в Нижегородской области для женщин, думающих об аборте

В Нижегородской области начал работу «демографический спецназ», главной целью которого является профилактика абортов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Основная задача — помочь женщине отказаться от аборта еще на начальном этапе принятия этого тяжелейшего решения», — заявил он.

Проект разработали сотрудники Нижегородского института демографического развития и регионального Министерства социальной политики и здравоохранения. Специалисты намерены фиксировать первые запросы сомневающихся беременных, которые будут искать информацию в интернете, и оказывать им поддержку для принятия решения о сохранении ребенка.

Женщинам предложат изучить информационный сайт и телефон горячей линии, где специалисты проведут с ними доабортную консультацию. По оценкам экспертов, такая мера поможет снизить количество абортов на 15%.

Ранее в Санкт-Петербурге предложили законопроект, позволяющий ввести административные штрафы за склонение женщин к абортам.