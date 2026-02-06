Демограф Тимаков заявил, что популярность виртуальных отношений с ИИ может негативно отразиться на семейных ценностях

Люди по всему миру все чаще вступают в виртуальные отношения с искусственным интеллектом. Такие партнеры могут заменить живых людей в общении и эмоциональной поддержке благодаря реалистичности и способности к взаимодействию. Демограф Владимир Тимаков в беседе с KP.RU высказал мнение о возможных последствиях этого явления для россиян.

«Искусственный партнер становится все более совершенным — покладистый характер, умение поддержать любой разговор, готовность выполнять и отвечать на запросы "хозяина"», — отметил эксперт.

По словам эксперта, привычка общаться с ИИ может повлиять на естественный процесс построения семьи и снизить интерес к реальным партнерам. Люди привыкают к легкому общению без конфликтов и проблем, и это постепенно меняет социальные привычки и ценности.

Тимаков также считает, что данное увлечение со временем придет и в Россию, но для молодежи оно не так опасно, как для японцев и корейцев. Однако определенный процент молодых людей, безусловно, заинтересуется этим, и это усложнит их отношения с обычными людьми.