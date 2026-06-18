Демограф Коротаев счел маловероятным сценарий с сокращением населения Земли вдвое к 2064 году

Ученые из Миланского университета представили модель, согласно которой к 2064 году население Земли может сократиться наполовину. Однако директор Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ, философ и демограф Андрей Коротаев считает такой сценарий крайне маловероятным, сообщил «Ридус» .

По мнению итальянских исследователей, сокращение ресурсов может привести к стремительному уменьшению численности человечества. Однако, как подчеркнул Коротаев, угроза сокращения популяции вдвое реальна только для некоторых малочисленных стран.

«Ближайшие годы рост населения Земли будет все-таки продолжаться — хоть и фактически только за счет тропической Африки», — отметил эксперт.

По его словам, в ряде стран сохраняется высокий уровень рождаемости — четыре-пять детей на женщину.