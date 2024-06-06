Дело высадившего участников СВО таксиста из Киргизии закрыли

МИД Киргизии: СК прекратил уголовное дело высадившего участников СВО таксиста

Фото: Freepik

Уголовное дело киргизского таксиста, высадившего участников спецоперации в Москве, прекратили за отсутствием состава преступления. Об этом сообщила пресс-служба МИД Киргизии.

«На основании обращения данного гражданина посольством Кыргызской Республики в РФ заявителю оказали необходимую консульскую правовую помощь», — отметили в ведомстве.

После этого диппредставительство направило официальную ноту в адрес МИД РФ «с просьбой об объективном рассмотрении возбужденного уголовного дела».

В понедельник, 3 июня, пассажиры ехали в такси и обсуждали оружие на СВО. По их словам, водитель остановился на МКАД с требованием отменить поездку. В итоге водитель такси негативно высказался в адрес россиян — участников СВО и высадил их из машины. Следственный комитет возбудил уголовное дело о разжигании вражды.

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