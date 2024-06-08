Дело о взятках петербургских генералов рассмотрят 20 июня

Суд проведет слушание дела о взятках генералов Петербурга 20 июня в Москве

Хамовнический суд назначил рассмотрение уголовного дела о коррупции в полиции Петербурга на 20 июня. Такая информация появилась в карточке дела. Верховный суд РФ изменил территориальную подсудность дела, сославшись на связи подозреваемых в органах власти.

Следственный комитет России завершил расследование дела, фигурантами которого стали бывший помощник главы МВД Сергей Умнов, генерал-майор Иван Абакумов, экс-глава регионального УГИБДД Алексей Семенов и экс-начальник правового отдела инспекции Елена Копьева. По данным РБК, правоохранители доказали от 10 эпизодов получения взяток на сумму 64,6 миллиона рублей.

Главный фигурант дела Умнов и остальные обвиняемые свою вину отрицают. Обвинение утверждает, что они собирали деньги с коммерческих организаций, в помещениях которых размещались экзаменационные отделения ГИБДД.

Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд РФ с просьбой передать дело в Хамовнический райсуд столицы. Ходатайство удовлетворили.

В мае стало известно о задержании начальника ГУ кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Он стал фигурантом уголовного дела.