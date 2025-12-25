Делягин объяснил предложение создать свой Call of Duty со стрельбой по украинцам

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин направил обращение в Минцифры с призывом создать компьютерную игру, в которой можно было бы стрелять по украинцам, европейцам или американцам. Свою позицию он обосновал в комментарии 360.ru.

По мнению депутата, компьютерные игры сегодня стали даже более важным инструментом формирования общественного сознания, чем фильмы. Он объяснил, что некоторые серии игры Call of Duty предусматривают необходимость убивать русских. Однако реакция пользователей на предложение их запретить Делягина удивила.

«Огромное количество граждан России мне написало: нет, убивать русских — это хорошо и приятно, и мы будем убивать русских, вы нам этого не запретите! Пусть даже в компьютерной игре», — заявил депутат.

Он уточнил, что имел в виду необходимость создания высококачественных компьютерных игр, в которых необходимо не уничтожать Родину, а защищать ее.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России украинского разработчика игр GSC Game World, выпустившего, в частности, серию игр S.T.A.L.K.E.R.