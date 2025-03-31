Делягин не исключил повышения пенсионного возраста в России до 70 лет

Политика Минздрава может свидетельствовать о том, что готовится повышение пенсионного возраста до 70 лет. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Михаил Делягин.

Такое предположение он высказал, исходя из идеи повысить молодежный возраст до 40 лет. Эту идею поддержал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Я боюсь, что когда закончится повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин, то именно новации господина Мурашко станут основанием для того, чтобы еще больше повысить пенсионный возраст», — заявил Делягин.

Он назвал идею политической.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что российская классификация возрастных групп отличается от рекомендованной ВОЗ примерно на 10 лет, но рано или поздно законодатели приведут их в соответствие.