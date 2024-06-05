Делегация талибов прибыла на ПМЭФ

Участников делегации талибов сняли на видео на ПМЭФ

Гостями Петербургского международного экономического форума стали приехавшие из Афганистана участники движения «Талибан»*. В распоряжении 360.ru оказалось видео с мероприятия.

На опубликованных кадрах трое мужчин в традиционных костюмах проходят по «Экспофоруму», осматривая стенды.

По данным РИА «Новости», главой делегации талибов* стал министр труда Афганистана Мохаммед Иса Тани. Информацию о прибытии агентству подтвердили в посольстве страны в Москве и один из участников делегации.

Ранее директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов опроверг сообщения, что талибы* отказались от визита в Россию. Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, по его данным, делегация уже находится в пути.

Приглашение представителей радикального движения на ПМЭФ ранее объяснили развитием взаимовыгодных политических и экономических связей с Афганистаном.