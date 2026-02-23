Делегация Подмосковья возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Делегация Московской области во главе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым в День защитника Отечества приняла участие в церемонии возложения венка к мемориалу «Могила Неизвестного Солдата». Она прошла в Александровском саду.
В церемонии также участвовали кадеты школы имени трижды Героя СССР А. И. Покрышкина.
Брынцалов отметил, что в этом месте физически ощущается преемственность поколений.
«Бойцы, которые прямо сейчас отстаивают суверенитет государства на передовой, и ребята, которым предстоит беречь Россию в будущем, отдают дань уважения героям Великой Отечественной войны», — подчеркнул спикер Мособлдумы.
Торжественная часть завершилась минутой молчания. Затем прошел марш роты почетного караула и военного оркестра.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в День защитника Отечества посетил Нахабино, где базируется 45-я отдельная гвардейская инженерная бригада, и поздравил военнослужащих с праздником.