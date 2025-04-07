Делегация Белорусского союза женщин побывала в Подмосковье

Делегация Белорусского союза женщин прибыла в Москву, чтобы встретиться с коллегами из России. Площадкой для переговоров стало Подмосковье.

В рамках форума «Международное сотрудничество России и Беларуси: женские инициативы и лучшие практики» участницы обсудили экономическое партнерство, демографию, меры государственной поддержки и новые социальные проекты. Приурочили визит к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Начались переговоры в Красногорске, а затем женщины посетили Сергиев Посад, где затронули тему семейных и духовных ценностей. Завершилась программа в парке «Патриот», в котором представительницы двух стран обсудили патриотическое воспитание.

Я очень рада, что у нас одинаковые ценности в вопросах обучения, воспитания, демографии. И я рада, что работа общественных организаций является частью этой дружбы. Екатерина Богдасарова председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России

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Делегации оставили послания в капсулах, которые откроют 9 мая 2045 года — в день столетия Победы. Белорусская сторона уже готовит ответное мероприятие. Летом в Витебской области состоится форум, посвященный женскому предпринимательству, и гостей из России там будут ждать.