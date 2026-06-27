Сегодня 11:07 «Действительно полезные навыки»: молодежь на форуме «Мы — Россия» изучала тактическую медицину Тренинги по тактической медицине провели на форуме «Мы — Россия» в Подмосковье 0 0 0 Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области Подмосковье

Общество

В течение трех дней форума «Мы — Россия» в Подмосковье для участников проводили тренинги по тактической медицине. Молодежь отметила, что такие мероприятия стоит организовывать ради новых знаний, обмена мнениями и впечатлениями.

«Форум принес огромное количество эмоций — здорово, что столько ребят могут собраться вместе на одной площадке. Больше всего запомнилась тактическая медицина — это действительно полезные навыки, которые позволяют в экстренной ситуации оказать первую помощь и близкому, и совершенно незнакомому человеку», — поделился эмоциями участник из ЛНР Вадим Разаков.

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

Тренинги проводил ветеран боевых действий Артем Катулин. На занятиях участники распределялись по учебным точкам и синхронно отрабатывали ключевые техники спасения жизни. Такой формат позволил за короткое время освоить полный цикл навыков — от остановки кровотечений жгутами до сердечно-легочной реанимации и транспортировки пострадавших на носилках. Инструкторы добивались автоматизма в каждом действии.