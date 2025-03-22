Деятельность блогеров 1 мая официально пропишут в ОКВЭД

С 1 мая деятельность блогеров официально будет включена в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. К кодам, которые уже описывают работу участников рекламного рынка и рынка услуг по связям с общественностью, добавлены два новых номера. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации блогеров и агентств.

«Ассоциация блогеров и агентств совместно с депутатом Государственной думы Яной Лантратовой инициировали и добились выделения кодов ОКВЭД для инфлюенсеров», — сообщили в пресс-службе.

В ассоциации подчеркнули, что для индустрии необходим свой код ОКВЭД, который позволит определить статус инфлюенсеров и агентств как участников рынка. Это необходимо для государственного регулирования, защиты и учета оборотов индустрии, привлечения инвестиций и разработки стратегии ее развития.

С 1 ноября 2024 года вступил в силу закон, который обязывает блогеров, имеющих более 10 тысяч подписчиков, регистрировать свои каналы в специальном реестре Роскомнадзора. Если блогер не зарегистрирует свой канал, он не сможет размещать там рекламу и информацию, связанную с предложением о финансировании и способах его получения.

Ранее маркетолог Антон Хоменок посоветовал блогерам размещать рекламу во «ВКонтакте» и Telegram. По словам эксперта, в настоящее время в России обсуждается законопроект, который может привести к полному запрету на рекламу в социальной сети Instagram*. Это ограничение коснется размещения видео, постов и историй о деятельности компаний.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена



