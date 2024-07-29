Маркетолог Хоменок посоветовал блогерам размещать рекламу во «ВКонтакте» и Telegram

Потенциальный запрет на рекламу в Instagram* вызвал обеспокоенность у российских контент-креаторов, которые в значительной мере зависят от этой платформы для повышения трафика, доходов и продвинутия своих брендов. Член российской Гильдии маркетологов Антон Хоменок поделился с «ФедералПресс» рекомендациями для блогеров и компаний в условиях данной ситуации.

Эксперт рассказал, что в настоящее время в России обсуждается законопроект, который может привести к полному запрету на рекламу в Instagram*. Это ограничение затронет размещение видео, постов и историй о деятельности компаний. Основная цель данного шага — защитить пользователей от нежелательной рекламы и уменьшить влияние социальных сетей на общественное восприятие.

Блогеры будут вынуждены искать альтернативные платформы для продолжения своей деятельности. «ВКонтакте», Telegram и YouTube становятся все более актуальными и многообещающими вариантами, однако каждая из этих платформ требует особого подхода и адаптации стратегий для достижения эффективности.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена