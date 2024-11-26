«Дефицит нас не ждет». Цены на рыбу вырастут после запрета на вылов воблы

Россия имеет доступ к 14 морям, поэтому дефицита рыбы в стране не будет, несмотря на недавний запрет на вылов воблы. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Он напомнил, что в течение 20 лет в России нельзя было ловить иваси, но это не оказало сильного влияния на рыболовную отрасль, а сейчас этот вид рыбы снова появился в продаже.

«Воблу запретили ловить, но это бывает. И иваси 20 лет не ловили, а сейчас запас вновь пополняется», — отметил эксперт.

Савельев предположил, что цены на рыбу поднимутся по ряду причин, но дефицита не будет.

«Дефицит рыбы нас не ждет ни при каких обстоятельствах. <…> Уж чего-чего, а рыбы у нас вдоволь», — добавил он.

Также эксперт сообщил о проблемах с добычей лососевых. По его словам, в этом году рыбаки поймали в три раза меньше красной рыбы, чем в прошлом году.

Ранее представители Рыбного союза опровергли данные о повышении цен на рыбу перед праздниками. Они отметили, что стоимость этих продуктов сохранится на прежнем уровне до конца года.