Рыбный союз: цены на рыбпродукцию сохранятся на прежнем уровне до конца 2024 года

Представители Рыбного союза посоветовали россиянам не торопиться с закупкой рыбных продуктов на новогодний стол. Цены на соответствующие товары сохранятся на прежнем уровне до конца 2024-го, сообщил Life со ссылкой на данные организации.

Кроме того, по некоторым позициям ожидаются предпраздничные скидки.

«Точно можем сказать, что на продукцию, которую поставляют предприятия — члены Рыбного союза, повышения цен не будет», — отметили эксперты.

В объединении также развеяли популярные мифы о вреде продуктов из рыбы. Так, в составе крабовых палочек нет вредных ингредиентов, зато много белка. Имитация икры — безопасный аналог оригинала.