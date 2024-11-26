Дефицит кадров в полиции приблизился к 20% от штатной численности

Ирина Волк оценила дефицит кадров в МВД в 174 тысячи человек

Некомплект личного состава в министерстве внутренних дел достиг 173,8 тысячи человек, или 18,8% от штатной численности. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Несмотря на существенный некомплект и возрастание нагрузки на личный состав, подразделения МВД России продолжают решать поставленные задачи», — подчеркнула она.

По словам Волк, за прошедшие 10 лет число преступлений снизилось, а их раскрываемость возросла. Оперативная обстановка находится под контролем.

В августе замглавы МВД Владимир Кубышко рассказал, как своими глазами увидел в одном из региональных отделов полиции ситуацию, при которой вместо положенных по штату 40 сотрудников работали всего шестеро.