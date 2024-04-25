Жители Мариуполя пожаловались на засилье мигрантов | 360°

Общество 25 апреля 2024, 09:15 Жители Мариуполя пожаловались на засилье мигрантов Депутат Миронов: жители Мариуполя сообщили о наплыве мигрантов из-за стройки РИА «Новости»

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Застройщики в Мариуполе привлекли к работе мигрантов из Средней Азии и предоставили им не подлежащее продаже жилье. Депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил Lenta.ru, что попросит Минстрой России пересмотреть такую систему работы.

«За несколько месяцев город заполонили приезжие из Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам. Лучшего подарка укронацистской пропаганде трудно придумать», — сказал он.

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В Мариуполе всегда жили представители разных национальностей, напомнил Сергей Миронов. Он сказал, что среди них встречались греки, итальянцы, армяне и евреи. По словам депутата, жители ДНР пожаловались на засилье приезжих из Средней Азии.

Политик обвинил застройщиков в тиражировании «излюбленной бизнес-модели». По его словам, компании привлекли к работе гастарбайтеров, а в качестве оплаты труда заселили их в не подлежащие продаже квартиры. Сергей Миронов предупредил, что партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» направит запросы по этому поводу в Минстрой и Генпрокуратуру.

Во время апрельских миграционных рейдов в Мариуполе задержали восемь нелегалов, подлежащих депортации. К административной ответственности привлекли 20 человек.