Дед Мороз рассказал о своей мечте

Дед Мороз из Великого Устюга поучаствовал в детской пресс-конференции. Во время мероприятия он рассказал о своей мечте, сообщило РИА «Новости» .

Пресс-конференция состоялась 27 декабря в национальном центре «Россия». Желание Деда Мороза — чтобы взрослые как можно чаще обнимали своих детей и говорили им теплые, добрые слова.

«Мечтаю о том, чтобы каждый малыш перед Новым годом из больницы вернулся домой… Ну, а самое главное желание мое — это чтобы во всем мире наступил мир», — сказал волшебник.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Дед Мороз перед Новым годом насобирал штрафов на десятки тысяч рублей на нарушение ПДД. Сумма составила 25,5 тысячи рублей, но часть из них волшебник уже погасил.