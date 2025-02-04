Давление в Москве впервые в истории достигнет отметки 775-777 мм ртутного столба

Впервые в истории атмосферное давление в Москве поднимется до рекордных 775-777 миллиметров ртутного столба. Это произойдет из-за антициклона с востока, заявил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он объяснил, что антициклон в ближайшее время будет распространять свое влияние на запад. По его словам, сейчас гребень высокого давления сейчас переваливает через Урал и устанавливается над европейской территорией России. Специалист назвал это редким явлением.

«Уже сегодня давление выше нормы на 8-10 миллиметров ртутного столба, и дальше каждый день давление будет повышаться примерно на пять миллиметров ртутного столба», — добавил Вильфанд.

Отметка в 775-777 миллиметров ртутного столба станет рекордом не только для февраля, но и для всей истории метеонаблюдений с 1879 года.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин предупредил, что в дни экстремально высокого атмосферного давления необходимо быть осторожными людям с вегето-сосудистыми и нервными заболеваниями, а также тем, у кого возникали проблемы с легкими. Он посоветовал в такие периоды больше отдыхать и отказаться от нагрузок.