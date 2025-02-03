«Элемент лености». Что делать при супервысоком атмосферном давлении

В периоды, когда фиксируется экстремально высокое атмосферное давление, следует больше отдыхать и избегать физических нагрузок. О том, для кого изменения в атмосфере могут таить опасность, 360.ru рассказал кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

Кто может себя плохо почувствовать

Он предупредил, что недомогания из-за атмосферного давления в первую очередь могут почувствовать люди с вегето-сосудистыми и нервными заболеваниями, а также те, у кого есть проблемы с легкими.

«Люди, о которых есть <… > неврозы, астении и так далее, люди с дыхательной недостаточностью и заболеваниями легких. У них, конечно, проявления будут действительно более ярко выражены», — подчеркнул специалист.

Он объяснил, что из-за повышения давления улучшается парциальное давление кислорода и насыщаемость крови кислородом, однако эти изменения могут стать стрессом для организма. По его словам, погодные аномалии могут привести к повышению давления у некоторых людей, хотя в норме оно должно рефлекторно снижаться, чтобы восстановить баланс.

«А вот у людей, у которых нарушен этот баланс, больные сердечно-сосудистой ситуацией, у них там может быть парадоксально повышение, потому что организм может по-другому отреагировать. Соответственно, вместо снижения давления человек может его, наоборот, повысить», — сообщил врач.

Что делать

Кондрахин рекомендовал воздержаться в такие дни от физических нагрузок.

«Самый простой [выход] из этой ситуации — постараться минимизировать нагрузку на организм, то есть должен быть такой элемент лености, то есть мы не перегружаем себя какой-то дополнительной работой», — отметил он.

Кардиолог посоветовал отложить несрочные дела, не нервничать и не напрягаться, чтобы сохранить здоровье. Также врач призвал не принимать никакие стимулирующие напитки, чтобы не перегружать нервную систему.

«Если есть возможность не работать, то можно не работать, отдохнуть спокойно, посозерцать, никаких стимуляторов, ничего не делать, то есть не напрягать себя в прямом смысле слова. Потому что у нас нагрузка на организм несколько возрастет в связи с тем, что давление повышается атмосферное», — заявил он.

Кардиолог добавил, что в период супервысокого атмосферного давления у всех людей увеличивается нагрузка на организм, поэтому в такое время важно не переутомляться.