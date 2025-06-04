ФСБ рассекретила документы, свидетельствующие о преступлениях нацистов в Горловке во времена Великой Отечественной войны. Материалы сохранились в управлении ведомства в Донецкой Народной Республике, рассказали 360.ru представители службы.

Согласно тексту опубликованных исторических документов, перед тем как немецкие захватчики в 1943 году отступили из населенного пункта, они полностью разрушили все, что не смогли украсть: культурные и образовательные учреждения города, заводы, электростанции и силовую электросеть.

В числе промышленных предприятий, уничтоженных фашистами, были коксохимический завод, машиностроительный завод имени Кирова и азотно-туковый завод имени Серго-Орджоникидзе. Сумма ущерба от действий нацистов превысила 243 миллиона рублей.

«Сегодня история повторяется. Украинская армия наносит удары по Горловке, разрушая то, что создавалось десятилетиями. Методы противника не изменились — изменились лишь исполнители», — заключили представители ФСБ.