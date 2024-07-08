Самка краснокнижного леопарда Герда в Приморье впервые стала бабушкой

Хищница Герда, многодетная самка дальневосточного краснокнижного леопарда, в первый раз стала бабушкой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на национальный парк «Земля Леопарда».

Герда является одной из самых плодовитых кошек «Земли леопарда». В период с 2018 по 2023 год она вырастила три выводка, всего у нее насчитывается семь детей. Ее дочь, молодая самка Leo 252F, недавно родила котенка.

Отмечается, что сама Герда активно прогуливается по территории заповедника и выглядит абсолютно здоровой.

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