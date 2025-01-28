Врач Стоянович: смеси не обладают всеми достоинствами грудного молока

Маммолог Леонтина Стоянович обсудила с « ТСН24 » преимущества грудного вскармливания по сравнению со смесями. Покупное питание для малышей не обладает всеми достоинствами молока, отметила эксперт.

По словам врача, грудное вскармливание — это не просто способ обеспечения ребенка необходимыми питательными веществами, но и важная составляющая его физического и эмоционального развития.

«Грудное молоко содержит все необходимые питательные вещества, витамины и минералы, которые нужны ребенку в первые месяцы жизни. Оно легко усваивается и помогает формированию здоровой микрофлоры кишечника», — пояснила медик.

Смеси действительно могут быть хорошей заменой для тех, кто не планирует кормить грудью. Однако именно молоко снабжает малыша антителами и другими иммунными компонентами, добавила маммолог.