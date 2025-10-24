Daily Moscow: Москва создает новые возможности для производственной деятельности малого бизнеса

В Московской торгово-промышленной палате прошла конференция, где обсуждали развитие производственной недвижимости в столице. Мероприятие собрало представителей бизнеса, девелоперов и городских структур, написал сайт Daily Moscow .

Вице-президент МТПП по работе с предпринимательским сообществом Александр Крутов подчеркнул лидерство Москвы в промышленном производстве и значительный вклад промышленности в экономику города. Он отметил, что город активно развивает направления, создающие рабочие места с высоким доходом.

Генеральный директор ООО «Конкурс Девелопмент» Андрей Тарабан представил проект по созданию доступных производственных помещений небольшой площади для малого бизнеса. Особенностью проекта стало размещение производственных зданий вблизи жилых районов.

Региональный директор и руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости компании Nikoliers Виктор Афанасенко рассказал о тенденциях на рынке промышленной недвижимости Москвы, отметив рост интереса к современным многофункциональным пространствам.