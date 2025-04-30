Дагестанцы отправили более 200 тонн гуманитарной помощи новым регионам России

Более 200 тонн гуманитарной помощи собрали и отправили в новые регионы России и Курскую область дагестанские благотворители. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Чистое сердце».

В акции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие Ассоциации благотворителей Дагестана «Друзья Милосердия», фонды и общественные организации.

В новые регионы России отправили десятки генераторов, строительные материалы, продукты воду и одежду.

«В акции участвуют представители разных национальностей и вероисповеданий, объединившихся для поддержки ее страны и независимости», — обратил внимание председатель Ассоциации благотворительных организаций Северного Кавказа «Вершина» Расул Кубанов.

Ранее серию акций по сбору гумпомощи провели в Подмосковье.